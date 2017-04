Les fans attendaient ça depuis plus de 20 ans, les Guns N’ Roses ont décidé de nous offrir une nouvelle tournée mondiale, le Not In This Lifetime Tour, avec la formation initiale du groupe qui n’avait plus joué ensemble depuis 20 ans. Le groupe américain a bien entendu prévu de donner une petite date en France et sera en concert au Stade de France le 7 juillet prochain, en espérant que les Guns N’ Roses se feront pas huer sur scène comme à Sydney. Mais avant cela, le guitariste du groupe Slash nous a réservé un show pour le moins original à venir le 20 mai prochain à Los Angeles. Dans le cadre d’un concert caritatif il jouera dans un zoo et le tout sera retransmis en réalité virtuelle. Oui, on sera vraiment « welcomed to the jungle » !

« Je suis honoré et fier de participer au 50e anniversaire du Zoo Beastly Ball de Los Angeles. Ce sera le plus énorme jusque là, et j’ai vraiment hâte de faire quelques jams en live avec de bons amis », a déclaré le guitariste. Le show entier qui accueillera également Jack Black, Grace Potter et Bernard Fowler sera à regarder en direct par ici ! Découvrez en attendant les noms des deux prestigieux groupes qui assureront les premières parties du concert de Guns N’ Roses au Stade de France.