Guns N’ Roses : Slash confirme le nouvel album

Cela fait depuis 1993 que Slash, Duff McKagan et Axl Roses et l’album The Spaghetti Incident ? qui n’ont pas été réunis sur un opus de Guns N’ Roses. Les fans de la première heure (et les autres) rêvent depuis un moment pour que cela se reproduise, et il semble que leurs prières aient été entendues. Les Guns N’ Roses vont bel et bien sortir prochainement un nouvel album comme l’indiquaient de récentes rumeurs ! « Axl, Duff, moi-même et Richard en avons tous parlé… Il y a de nouveaux sons et musiques qui se préparent déjà pour un nouvel album », a-t-il déclaré dans une nouvelle interview à TVK’s Rock City, « C’est juste qu’avec les Guns N’ Roses ça ne marche pas comme 'Oh, il y a un plan, et cela se passera ainsi’, ce n’est pas comme ça que ça marche. En fait, la seule vraie réponse à donner est que nous espérons enregistrer un nouvel album, et nous verrons ensuite ce qui va se passer »

La semaine dernière, le guitariste Richard Fortus avait également dit : « Slash est en tournée actuellement. Une fois qu’il en reviendra, nous allons faire plus d’enregistrement et on espère un nouvel album qui sortira bientôt. Puis nous irons de nouveau en tournée. » Un nouvel album et une nouvelle tournée, que rêvez de plus ? Par ailleurs, Slash sera de passage en France en 2019 à l’occasion de ses concerts le 22 février au Zénith de Paris et le 10 mars au Zénith de Toulouse.