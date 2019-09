Les Guns N' Roses seraient-ils sur le point d'annoncer un projet musical inédit ?

Selon le site américain NME, les Guns N' Roses seraient au cœur d'une rumeur les disant en collaboration avec les équipes du prochain Terminator. Ces derniers seraient bien évidemment en charge de la bande son du projet. Une rumeur qui n'a pas vraiment étonné les fans puisque les artistes américains avaient déjà signé le tube You Could Be Mine pour Terminator 2 en 1991. Arnold Schwarzenegger était même apparu dans le clip de l'époque. La preuve en images.

Ce sont les administrateurs de la page Facebook du fan club de Guns N' Roses qui ont affirmé qu'une source proche du groupe aurait écrit un titre pour le sixième volet de la célèbre saga de science-fiction. "Une source qui travaille sur Terminator : Dark Fate a informé que quatre membres de Guns N ’Roses étaient allés à un visionnage privé d’une copie approximative du prochain film de la suite d’Arnold Schwarzenegger pour voir s’ils voulaient mettre une chanson sur la bande originale." a balancé un fan. Info ou Intox, affaire à suivre !