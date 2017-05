Guns N' Roses reprend "Black Hole Sun" en hommage à Chris Cornell

L’un des figures de la scène grunge américaine Chris Cornell est mort dans la nuit du mercredi 17 mai dernier, laissant derrière lui des fans et un monde de la musique désemparés. L’artiste avait été le chanteur des groupes Soundgarden, Audioslave et Temple of the Dog et avait également enregistré la bande originale du film James Bond Casino Royale. Il est mort à l’âge de 52 ans des suites d’un suicide, et les hommages en son honneur ne cessent d’affluer. Le dernier en date nous vient de Guns N’ Roses qui lors d’un concert à Slane Castle en Irlande a repris en live l’emblématique titre des Soundgarden Black Hole Sun. Grand moment d’émotion au sein de l’audience à découvrir dans la vidéo ci-dessous !

Actuellement en tournée mondiale de reformation pour le Not In This Lifetime… Tour, les Guns N’ Roses ont annoncé récemment une tournée commune historique avec The Who qui se tiendra dès septembre prochain en Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Pérou et Chili). Ce show marquera certainement le point final de la carrière live du groupe de Roger Daltrey et sa bande. Guns N’ Roses sera par ailleurs en concert le 7 juillet au Stade de France à Paris (date bien évidemment archi complète) avec Biffy Clyro et Tylen Bryant en première partie.