Pink, qui vient de dévoiler la nouvelle chanson "Whatever You Want" avant la sortie de son album "Beautiful Trauma", n'oublie pas ses classiques ! Alors que les Guns N' Roses étaient de passage à New York au Madison Square Garden ce mardi 11 octobre, la star de la pop n'a pas manqué de passer faire un tour afin de pousser la chansonnette avec le groupe rock. Pink a ainsi rejoint les Guns N' Roses sur scène pour interpréter le troisième couplet de leur tube de 1989 "Patience" devant un public enthousiaste. Avec Axl Rose, Slash et compagnie pour l'accompagner, que demander de plus ? Voilà ce que ça donne :

Thank you @Pink for joining us on stage to sing Patience tonight! — Guns N' Roses (@gunsnroses) October 12, 2017

Une prestation que les Guns N' Roses n'ont pas manqué de remercié sur Twitter avant de reprendre la route pour leur "Not In This Lifetime Tour" jusqu'à fin novembre prochain en Amérique du Nord. Avec d'autres invités surprise ? De son côté, Pink a aussi du pain sur la planche : son septième album "Beautiful Trauma" sort ce vendredi 13 et la star a par ailleurs prévu de partir en tournée en début d'année prochaine... En attendant de la voir sur scène (on espère qu'elle passera en France), on peut toujours regarder "On The Record", le documentaire qui nous plonge dans les coulisses de "Beautiful Trauma" de Pink.