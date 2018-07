Guns N' Roses : November Rain, ce qu'il faut savoir du clip légendaire

Des exploits, les Guns N'Roses en ont cumulé quelques uns depuis le début de leur carrière. Mais dernièrement, le clip de November Rain a atteint le milliard de vues sur Youtube - ce qui, pour un clip sorti bien avant l'ère Youtube justement, est assez exceptionnel. Si vous n'avez jamais vu le clip (et on espère sincèrement que ce n'est pas le cas), on vous encourage vivement à le faire. Et si c'est déjà fait par contre, on va vous laisser prendre quelques notes. La vidéo (qui dure pas moins de neuf minutes) est sortie en 1992 et a coûté près d'un million et demi de dollars. Et vous savez quoi ? Ca les valait. Et le plus beau, c'est que les Guns ont fait les choses dans les règles de l'art en livrant une vidéo pleine de symboles qui, en plus, respecte les codes des années 90.

Lorsque le clip s'ouvre par exemple, on a droit à une image typique des années 90 : couleurs sombres, nom du titre inscrit en bas de l'image... jusque là, les Guns ont tout bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clip est basé sur une histoire de Del James (un journaliste spécialisé dans le rock, ami d'Axl Rose), qui peut être trouvée dans The Language Of Fear. Et d'ailleurs, November Rain, Don't Cry et Estranged forment une sorte de trilogie non-officielle (mais confirmée). Si le clip (impressionnant) à la narration riche en a surpris plus d'un, il reste marquant pour une raison : la mariée (interprétée par Stephanie Seymour) meurt à la fin. Et tout le mystère de la vidéo se trouve ici : pourquoi mais surtout, comment est-elle morte ?

De nombreuses théories ont circulé mais certaines sont plus ancrées que d'autres. Par exemple, pour certains, le plan où Axl Rose marche dans un magasin d'armes est la preuve que c'est lui l'aurait tuée. D'autres s'imaginent qu'il est arrivé trop tard pour la sauver. Enfin, il y a ceux qui pensent que le personnage joué par Axl Rose l'aurait poussée à se tuer. Enfin, la théorie de la fusillade est, pour beaucoup, la plus appropriée dans la mesure où des miroirs sont bien souvent disposés lors des funérailles de victimes (afin de donner l'apparence d'un visage complet). La vérité, c'est que l'on ne saura jamais vraiment ce qui se cachait derrière le clip mythique de November Rain. Mais on se souviendra tout de même que c'est la première vidéo datant des années 90 à réaliser un exploit pareil sur la plateforme.

Et d'ailleurs, sachez que Appetite for Destruction, premier album tout aussi légendaire est sorti il y a peu dans sa version remasterisée - de quoi ravir les plus grands fans.