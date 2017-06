Guns N' Roses : Le nouvel album confirmé par Richard Fortus ?

Le rêve de millions de fans est devenu réalité, les Guns N’ Roses ont décidé de se reformer pour l’exceptionnelle tournée Not In This Lifetime… Tour qui a débuté le 8 avril dernier à Las Vegas. Le groupe de hard rock américain n’avait plus joué dans sa formation initiale incluant notamment Slash et Duff McKagan qui avaient respectivement quitté le groupe en 1996 et 1997. Les Guns se produiront notamment le 7 juillet prochain au Stade de France à Paris avec Biffy Clyro et Tyler Bryant and the Shakedown en premières parties mais ont aussi annoncé une tournée en commun avec The Who en Amérique du Sud à partir de septembre prochain. Et parce que ce n’était pas encore suffisant, le guitariste Richard Fortus vient (plus ou moins) de confirmer qu’un nouvel album pourrait également sortir à son tour !

« Nous avons enregistré pas mal de choses, juste des idées, des idées assemblées, mais pas dans un studio pour vraiment enregistrer un nouvel album (…) C’est en fait trop bon pour que ça n’arrive pas à ce stade là », a-t-il déclaré dans un podcast pour StageLeft. On n’en doute absolument pas une seconde, maintenant il va falloir vous mettre au boulot les gars ! Il va falloir cependant prendre en compte que la tournée avec The Who pourrait bien durer jusqu’à la fin de l’année 2017, et le temps de tout enregistrer et tout mixer, la sortie d’un nouvel album de Guns N’ Roses n’arrivera pas de sitôt même si son officialisation a l’air d’être sur de bonnes voies !