Guns N' Roses joue So Fine pour la première fois en 27 ans (VIDEO)

La tournée des Guns N’ Roses pourrait bien être reportée en raison de la propagation du coronavirus mais récemment, le groupe se produisait en Amerique Latine. Lors du festival Vive Latino music (donné à Mexico City), les Guns ont joué un morceau que les fans n’avaient pas entendu en live depuis 27 ans - So Fine. Voyez plutôt :

La bande a livré une performance courte avec So Fine - qui n’avait pas été joué depuis le Use Your Illusion Tour en 1993. Dans la foule, de nombreux fans ont immortalisé la scène. La vidéo n'étant plus disponible, place à You're Crazy.