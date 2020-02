Guns N' Roses : Ils rendent hommage à Kobe Bryant (VIDEO)

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant et sa fille Gianna, âgée de 13 ans, perdaient la vie dans une terrible accident d'hélicoptère à Los Angeles. Un choc pour le monde entier qui continue, des semaines plus tard, de rendre hommage à cette légende du basket. Dernières personnalités à vouloir honorer la mémoire de Bryant et de sa fille, les Guns N' Roses ont tenu à interpréter le titre Knockin' On Heaven's Door lors d'un récent concert. En effet, le groupe de hard rock a repris la chanson de Bob Dylan lors d'une prestation au Super Bowl Music Fest.

"Nous voulons dédier cette chanson à Kobe, à sa fille, à tous ceux qui ont pris l’avion, à leurs familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce terrible événement" a annoncé Axl Rose avant d'entamer son titre. Ce dernier a d'ailleurs précisé qu'il avait été témoin de la fumée de l'accident en rentrant de répétition dans la célèbre ville californienne.