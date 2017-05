Guns N' Roses et The Who annoncent une tournée en commun

Après Linkin Park et Blink-182 qui vont donner des concerts ensemble, les deux icônes du rock Guns N’ Roses et The Who viennent également d’annoncer une tournée commune. Tenez-vous prêts, ils joueront sur une même scène le 23 septembre à Rio de Janeiro pour le Rock In Rio Festival, mais aussi le 1er octobre à l’Estadio Unico De La Plata à Bueno Aires. D’autres dates programmées au Brésil, au Pérou et au Chili vont également être annoncées. Et oui, il va falloir vous rendre en Amérique du Sud pour assister à cette tournée qui risque d’être d’autant plus historique dans la mesure où elle pourrait être l’une des dernières de The Who. Le chanteur Roger Daltrey avait déjà récemment révélé que leur résidence cet été à Las Vegas pourrait être le point final de leur carrière live…

Juntos por única vez este 1 de octubre

Visita https://t.co/R8emcxgCHw para más información pic.twitter.com/wOvF42fDXg

— Guns N' Roses (@gunsnroses) 4 mai 2017

Du côté des Guns rassurez-vous, ils ne sont pas prêts de s’arrêter. Leur tournée Not In This Lifetime… Tour est un vrai succès (plus d’un million de billets de leur tournée européenne ont été vendus en seulement une journée) et ils seraient même entrain d’enregistrer de nouvelles chansons (donc un nouvel album logiquement) des Guns N’ Roses. Ne manquez pas leur concert le 7 juillet prochain au Stade de France à Paris dont les premières parties seront assurées par les groupes Biffy Clyro et Tylen Bryant !