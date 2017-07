Guns N' Roses en concert ce soir au Stade de France, retour sur leurs meilleurs lives

Il est de ces concerts qu’on ne manquerait pour rien du monde, tant ils sont exceptionnels, presque historique ! Après 20 ans de séparation (et un album Chinese Democracy sorti en 2008 qui n’avait pas la même saveur sans Slash, il faut le dire), les Guns N’ Roses ont décidé de répondre à l’appel des fans et se sont reformés pour une tournée mondiale Not In This Lifetime… Tour complètement unique. Seule une série de dates en Amérique avait été annoncée au départ, et à notre grand soulagement, une tournée européenne a finalement été programmée et passera ce soir vendredi 7 juillet au Stade de France à Paris. Il reste encore quelques places par ici pour les retardataires, et on a de quoi vous convaincre d’autant plus de les prendre (si ce n’est déjà fait) avec ces six performances incroyables du groupe américain, les meilleures à nos yeux !