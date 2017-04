Linkin Park invite Sum 41 sur sa tournée, une grande nouvelle pour les fans des deux groupes qui ne devaient pas s'attendre à une telle réunion. Quant à vous, si vous avez prévu d'aller voir les Guns N' Roses le 7 juillet au Stade de France, sachez que les premières parties viennent d'être annoncées ! Les écossais Biffy Clyro et Tyler Bryant and the Shakedown seront donc sur scène pour préparer la salle avant l'arrivée du groupe mythique. Une grande nouvelle pour les fans qui ne manqueront pas de laisser éclater leur joie. Et ils sont nombreux, en France, à aimer Biffy Clyro car leur concert à l'Olympia en janvier a rencontré un franc succès. Là encore, le groupe en profitera pour promouvoir son dernier album, Ellipse.

Préparez-vous pour un grand spectacle !

De leur côté, Tyler Bryant and the Shakedown ne sont pas totalement des inconnus non plus pour les Guns N' Roses puisqu'ils avaient déjà assuré la première partie de AC/DC en 2016 quand Axl Rose avait remplacé Brian Johnson au chant. Cette date parisienne de la tournée Not in this Lifetime promet donc de faire des étincelles, surtout que cette tournée verra le retour sur scène du guitariste Slash et du bassiste Duff McKagan, tous les deux absents depuis 20 ans. Un grand moment pour les fans, donc. Côté musique, d'autres font parler puisque The Chainsmokers dévoilent un teaser du Memories... Do Not Open Tour, et ça promet aussi !