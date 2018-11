Guns N' Roses écourte son dernier concert, que s'est-il passé ?

Depuis la reformation du groupe il y a deux ans, les Guns N’ Roses ne s’arrêtent plus et enchaînent les dates. Partout où elle passe, la formation emmenée par le duo charismatique Axl Rose et Slash met le feu aux scènes du monde entier et fait revivre en live leurs tubes les plus mythiques pour le plus grand plaisir des fans qui attendaient ça depuis des années. Si Slash des Guns N’ Roses sera de passage à Paris et à Toulouse en 2019, le groupe tout en entier se produisait en concert le 25 novembre dernier à Dubai mais a été forcé d’écourter son show au bout de deux heures de performance. Que s’est-il donc passé pour que ces showmans quittent la scène de façon précipitée ? Nous avons mené l’enquête pour vous !

Abu Dhabi, you guys were fucking great tonight! Axl was severely ill. But you all were hugely supportive. Thanks for that. We'll see again next time! Cheers! iiii]; ) ' — Slash (@Slash) 25 novembre 2018

À contre coeur, les Guns N’ Roses en préparation d’un nouvel album, ont du écouter leur concert à Dubai car Axl Rose était très malade, il souffrait de sévères maux d’estomac. Lorsqu’il est monté sur scène, le chanteur du groupe avait averti le public de 25 000 personnes qu’il avait vomi pendant cinq heures auparavant mais qu’il tenait quand même à assurer le show. Malgré les injections qu’on lui a faites pour l’aider à tenir et toute l’envie du monde, au bout de deux heures de live, la douleur et les nausées d’Axl étaient trop importantes et le groupe a pris la (sage) décision de mettre fin au concert. À noter qu’ils ont quand même eu le temps de jouer 17 chansons, dont les incontournables Welcome To The Jungle, Sweet Child O’ Mine ou encore November Rain.