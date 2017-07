1991. Il y a plus de vingt ans, les Guns N' Roses ont donné leur dernier concert à St Louis et depuis, ils n'avaient pas remis un pied dans la ville américaine. On se souvient de l'annonce de leur réunion à l'occasion de Coachella il y a quelques mois et depuis, les fans se pressent pour les voir sur scène. Récemment, Axl Rose et sa bande sont passé par St. Louis (aux Etats-Unis) dans le cadre de leur tournée.

Pour rappel, le show de 1991 ne s'était pas déroulé comme prévu. A l'époque, Axl Rose avait repéré un fan dans la foule, prenant des photos. Signalé à la sécurité, le fan en question a continué de photographier - ce qui n'a pas plu au leader qui s'est jeté dans le public. Au final, Rose s'est battu avec des fans ET avec des membres de la sécurité. Lorsqu'il est remonté sur scène, il a annoncé que le concert était terminé et c'est cette annonce qui a déclenché l'émeute dont 60 personnes ressortiront blessées. Après 26 ans, les Guns sont finalement revenus à St Louis et a gratifié la foule de ses plus tubes : de Sweet Child O' Mine à Welcome To The Jungle.