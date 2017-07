Guns N' Roses : Des concerts surprises organisés pour le 30e anniversaire de "Appetite For Destruction" ?

La tournée de reformation Not In This Lifetime… Tour bat actuellement son plein et créé l’événement partout où elle passe. Le 7 juillet dernier, Guns N' Roses se produisait au Stade de France et a offert un concert mémorable aux Parisiens qui attendait ce concert avec une impatience monstre pour pouvoir headbanger sur les plus grands tubes de leur groupe préféré. Not In This Lifetime… Tour, dont quelques dates se sont rajoutées récemment, s’achèvera le 25 novembre à Los Angeles après plus d’un an de dates à travers le monde entier. Preuve que les fans étaient largement au rendez-vous, cette tournée des Guns N’ Roses est à ce jour une des plus rentables de 2017 ! Si vous n’avez pas eu la chance d’assister à un de ces concerts, il se pourrait que vous puissiez vous rattraper dès demain vendredi 21 juillet avec une nouvelle série de shows des Guns, organisés à l’occasion du 30e anniversaire de leur premier album Appetite For Destruction !

@gunsnroses Confirm #appetite30th Anniversary Celebration In Awesome Way in Time Square, New York City with Show at the @ApolloTheater pic.twitter.com/MSh1Jxy2Us — gih McKagan (@teles_gislene) 18 juillet 2017

Pour cela, il va falloir vous rendre outre-Atlantique à New York où de mystérieuses affiches marquées d’un #Appetite30th sont apparues autour de la salle de concert Apollo Theater. Rappelons que cet album sorti en 1987 est un des albums les plus vendus de l’histoire de la musique. Écoulés à près de 28 millions d’exemplaires, il a été certifié 18 fois disque de platine. Beaucoup de fans le considèrent comme le meilleur album du groupe, Appetite For Destruction est notamment le disque sur lequel figurent les titres iconiques Welcome To The Jungle, Paradise City ou encore Sweet Child O’ Mine. Les Guns N’ Roses vont-ils fêter ce 30e anniversaire en live ? Réponse demain !