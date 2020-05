Guns N' Roses : Des concerts disponibles en streaming

Comme tous les artistes qui devaient partir en tournée cette année, les Guns N'Roses ont reporté leur série de concerts prévus cet été en raison de la pandémie de coronavirus. Pour combler la déception des fans, la formation a choisi de mettre en ligne de précédents concerts (récents) - une façon d'offrir une expérience live "alternative".

Pour rappel, le “Not in This Lifetime Tour” a démarré en 2016 : en près de quatre ans, la tournée à rapporté près de 563 millions de dollars, devenant l'un des tours les plus rentables de tous les temps. Il faudra patienter avant de revoir le groupe en live mais se replonger dans ces concerts est un lot de consolation non négligeable.