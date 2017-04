Cela fait plus d’un an que Guns N’ Roses tourne à travers le monde entier pour la tournée de reformation Not In This Lifetime… Tour. Elle a débuté à Las Vegas le 8 avril 2016, 20 ans après la séparation du groupe qui n’a pas arrêté depuis. Axl Rose, Slash et toute la petite bande ont fait le tour de l’Amérique du Nord, puis l’Amérique du Sud, l’Asie et viennent d’achever leur tournée en Australie. Pour un groupe mythique de cette envergure, il fallait des salles à la hauteur du phénomène, et les GNR n’ont quasiment joué que dans des stades pleins à craquer. Bref, cette tournée est un vrai succès et est déjà jusqu’à présent très très rentable. Tenez-vous le Not In This Lifetime Tour a rapporté pas moins de 230 millions de dollars !

Et ce n’est pas fini, il reste encore l’Europe, le groupe de hard rock commencera par l’Irlande le 27 mai prochain et passera bien sûr par le Stade de France à Paris le 7 juillet. Il reste encore quelques places sur le site officiel du Stade de France, mais sûrement plus pour longtemps donc vous feriez mieux de vous dépêchez pour réserver vos billets ! La tournée s’achèvera le 8 septembre à San Antonio dans le Texas, avant que les Guns ne prennent une pause bien méritée. En préparation de l’enregistrement d’un nouvel album peut-être ?