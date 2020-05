Guns N' Roses annule sa tournée européenne de 2020 !

C'est sans grande surprise que les membres de Guns N'Roses viennent d'annoncer depuis leur compte Twitter l'annulation de leur tournée européenne à venir. Alors que le dé-confinement vient tout juste de commencer dans l'Hexagone et au sein de quelques pays du globe, les rassemblements importants ne seront pas autorisés avant plusieurs mois. Il paraît donc logique pour les artistes de renoncer à leurs concerts, quelque soit la taille. Concernant le groupe de hard rock américain, ce sont donc plus de vingt dates européennes prévues en mai et juin prochain (Royaume-Uni, Suisse, Portugal, Espagne, Allemagne...) qui ont dû être purement et simplement annulées.

Sur leurs réseaux sociaux, les membres de Guns N'Roses se disent très attristés par cette nouvelle même si il promettent de tout mettre en place pour revenir : "Malheureusement, la prochaine tournée européenne n'aura pas lieu. Les choses changent tous les jours et nous voulons assurer la sécurité de nos fans, des membres de l'équipe et du groupe. Nous travaillons dur avec nos promoteurs, nos lieux de concert et nos villes/pays sur les prochaines étapes et nous ferons d'autres annonces dès que possible. Merci pour votre patience, nous allons traverser cette épreuve ensemble et nous espérons vous voir tous très bientôt." Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher de leur point d'achat pour les mesures de remboursement.