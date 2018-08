Guns N' Roses : Axl Rose travaille sur de nouveaux morceaux pour le groupe 

Décidement, le guitariste des Guns N'Roses enchaîne les interviews. Il y a quelques jours, il confiait d'ailleurs avoir enregistré une demo pour Doctor Alibi avec Chester Bennington. Cette fois, c'est à Classic Rock Magazine qu'il s'est confié. Et cette fois, il n'a pas parlé de ses morceaux solo passés. A la place, il se concentre plutôt sur le futur et surtout, sur les morceaux travaillés par Axl Rose pour les Guns N'Roses. "On verra ce que cela donnera", a t-il lancé en évoquant les titres déjà travaillés.

"C'est que je veux dire, c'est que je n'ai pas vraiment de perspective. Maintenant que l'on s'est réunis et que l'on a fait tout ça, on va continuer ensemble. Ce sont toutes les m*rdes qu'on a eues qui ont causé la m*rde survenue dans les années 90. Il y a eu beaucoup d'influences extérieures. Et maintenant qu'il n'y a plus tout cela, on s'entend vraiment bien". Evoquant les morcraux en préparation, Slash est plutôt opimiste : "Je pense qu'on va continuer dans cette voie".

Il poursuit : "Axl a déjà pas mal de choses enregistrées alors on va commencer à s'y mettre et ensuite, si on fait un disque et une tournée, j'imagine bien le cycle se répéter indéfiniement". Voilà qui devrait rassurer les fans ! Et en attendant la sortie d'un nouvel album, il nous reste toujours la réédition de Appetite for Destruction pour patienter.