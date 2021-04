Gros coup dur pour Sia et son film Music qui remporte trois Razzie Awards !

Au départ, le projet de Sia avait tout pour plaire ! Mûri comme un véritable rêve dans l'esprit de la chanteuse, ce long-métrage ambitieux a mis en avant la petite Maddie Ziegler ainsi que Kate Hudson et Leslie Odom Jr. La célèbre actrice américaine interprète le rôle de Zu, une personnalité instable qui apprend qu'elle doit prendre en charge, avec beaucoup de difficultés, Music, sa demi-soeur autiste. Finalement, il s'avère que les deux soeurs réussissent à nouer un lien grâce au pouvoir de la musique... Retardé en raison de la crise sanitaire, le film est finalement sorti dans plusieurs pays du monde. Et si les difficultés actuelles n'ont pas aidé à son envol, c'est surtout une grosse polémique qui a définitivement terni l'image de ce projet.

En effet, c'est le choix du casting de Sia qui a posé de nombreux problèmes ! Au coeur d'une polémique depuis plusieurs mois, la chanteuse avait même été priée d'annuler la sortie de son film. Pourquoi ? Car elle n'aurait pas choisi une actrice autiste pour interpréter le rôle d'une jeune fille ayant ce trouble à l'écran. En effet, initiée par Hannah Marshall, qui se définit elle-même comme autiste, la pétition précisait que le choix de Maddie Ziegler par la réalisatrice n'était pas judicieux : "En tant que personne autiste, je demande à ce que ce film soit annulé. C'est extrêmement offensif envers moi-même et les personnes autistes. Sia n'a montré aucun remords pour sa trahison inexacte et blessante pour la communauté". Des mots très forts qui avaient énormément blessé l'artiste australienne qui avait tenté, en vain, de répondre à quelques internautes virulents sur les réseaux sociaux.

Après ce triste épisode, c'est un autre coup dur qui vient d'enterrer le film Music. En effet, comme chaque année en même temps que la cérémonie des Oscars, une sorte de contre-cérémonie est organisée à Los Angeles : les Golden Raspberry Awards, souvent abrégés en Razzie Awards. Imaginé en 1981, ce concept a pour but de distinguer les pires acteurs, scénaristes, musiciens, réalisateurs et films produits par l'industrie cinématographique. Cette année, il semblerait que la grande gagnante (ou perdante), ce soit Sia qui décroche, grâce à son long-métrage, les prix de la Pire actrice pour Kate Hudson, Pire actrice dans un second rôle pour Maddie Ziegler ainsi que celui de Pire réalisatrice pour Sia. Autant dire un véritable désastre.