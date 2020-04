Alors que le monde est totalement bouleversé par le coronavirus, les médecins de séries ont tenu à s'adresser à ceux qui, tous les jours, se battent véritablement contre le virus. Un message poignant et fort à voir d'urgence : “Je sais qu’on recrute des médecins et des infirmières à la retraite. Si vous voulez recruter des faux médecins, nous sommes prêts.”, lance Sarah Chalke.

Connue pour son rôle dans Dr House, Olivia Wilde a réuni tous ses collègues du petit écran pour envoyer un message de soutien à ceux qui, tous les jours, sont au front : on retrouve ainsi Patrick Dempsey, Sandra Oh (Grey's Anatomy) ou encore Zach Braff et Donald Faison (Scrubs).

"Au nom des faux médecins du monde entier, nous voulons remercier les véritables super-héros de la santé qui sont en première ligne de cette crise. En cette journée mondiale de la santé, nous vous invitons à faire un don pour acheter des ressources essentielles pour ces premiers intervenants qui risquent leur vie pour nous”, indique la vidéo. Plus que jamais, les séries médicales agissent : il y a peu, Grey's Anatomy et Good Doctor annonçait avoir fait don de leurs masques aux personnels hospitaliers.