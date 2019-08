Grey’s Anatomy : un premier teaser pour la saison 16 (VIDEO)

Pas de repos pour les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital ! Grey's Anatomy sera de retour sur ABC d'ici peu et pour patienter, rien de mieux qu'un petit teaser. La série médicale s'apprête à entamer son seizième chapitre et le moins que l'on puisse dire, c'est que toute la petite bande ne va pas s'ennuyer - bien au contraire. Pour rappel, DeLuca est (pour l'heure) en prison, après s'être accusé de fraude à l'assurance pour protéger Meredith. Evidemment, Grey n'est pas prête à le laisser payer à sa place et compte bien rétablir la vérité. Reste à savoir quelles en seront les conséquences.

De son côté, Jo essaiera tant bien que mal de se remettre du traumatisme causé par sa mère, aidée par un Alex préoccupé : souvenez-vous, Karev s'est fait viré de l'hôpital. De son côté, Teddy fera face à un tout nouveau challenge : la maternité ! Enfin, Amélia choisira de se recentrer sur elle-même pour mieux rebondir. Avis à tous ceux qui se soucient de Jackson : son absence du teaser nous laisse présager un avenir flou !

Patience, Grey's Anatomy sera de retour le 16 septembre prochain sur ABC.