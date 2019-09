Grey's Anatomy : Un mariage dans la saison 16 ?

Lorsqu'il s'agit de Grey's Anatomy, on se dit que les scénaristes ne semblent jamais à court d'idées. Ou presque. Car même après 16 saisons, les personnages principaux demeurent toujours au sein d'intrigues intéressantes. La preuve avec la diffusion outre-Atlantique des premiers épisodes qui débutera ce lundi 16 septembre. Si quelques teasers ont déjà pointé le bout de leur nez ces dernières semaines, de réels dénouements devraient se passer dès la diffusion du premier épisode de cette fameuse saison 16. Une énième partie confirmée en mai dernier grâce à la signature d'Ellen Pompeo (Meredith Grey) pour deux futures saisons. Que les fans se rassurent, ce n'est pas encore terminé !

Pour ce qui est de l'actualité de la série médicale, là-aussi il y a de quoi faire ! Dès la fin de la saison 15, plusieurs couples se sont formés... tandis que d'autres sont arrivés au bout de leur histoire. Autant de changements qui devraient se définir plus précisément dans cette saison 16. Exemple le plus marquant, Teddy et Owen. Après des années à tâter le terrain, les deux chirurgiens ont finalement décidé de former une famille avec leur bébé. C'est bien évidemment vers eux que nos yeux se tournent pour un éventuel mariage. DeLuca et Meredith, quant à eux, vivent un moment plus difficile. Entre le séjour en prison de ce dernier et le renvoi de l’hôpital de Meredith, le couple pourrait bien ne pas résister à tous ces obstacles. Idem pour Jackson et Maggie qui, on l'espère, vont tenir le coup...