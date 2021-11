Grey’s Anatomy : Shonda Rhimes se confie sur la fin du show

En 2005, Grey's Anatomy débarquait sur nos écrans. Près de 15 ans plus tard, le show médical a survécu à tout et continue de tenir en haleine ses fans dans le monde entier. Alors que beaucoup se demandent comment la série qui a vu grandir Meredith Grey se finira, Shonda Rhimes (sa créatrice) s'est confiée au média Variety : "J’ai écrit la fin de cette série, je veux dire, une bonne huitaine de fois", a t-elle ainsi déclaré.

" J’ai écrit la fin de cette série, je veux dire, une bonne huitaine de fois" - Shonda Rhimes

"Je me disais : ‘‘Et ce sera la fin !’’ Ou, ‘‘ce sera la dernière chose qui a été dite ou faite !’’. Et toutes ces choses se sont déjà produites. Alors j’abandonne, vous voyez ce que je veux dire ?", poursuit-elle. Pour rappel, en 2017, la créatrice a laissé Krista Vernoff (scénariste originale) endosser le rôle de showrunneuse. Que les fans se rassurent, Shonda Rhimes reste la seule maître du jeu : « Suis-je la personne qui décide quand la série est terminée ? Oui. Et j’en assume l’entière responsabilité si tout le monde s’énerve contre moi ». Elle ajoute : « Vais-je être la personne qui décide de la scène finale ? Je ne sais pas. Si vous m'aviez posé cette question il y a trois ans, ou avant l'arrivée de Krista, j'aurais répondu : ‘‘Oui, je peux vous dire exactement comment ça va se terminer’’. Mais une fois que vous passez le relai pour de bon, c'est tout simplement différent. Donc je ne sais pas encore. »

Comment la série culte se terminera t-elle ? Quelle sera la scène finale ? Seul le temps le dira. Pour l'heure, Grey's Anatomy continue de faire les beaux jours d'ABC et accueille Kate Walsh qui, on le rappelle, interprète Addison Shepherd.