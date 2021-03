Grey's Anatomy saison 17 : Une nouvelle crise à prévoir au Grey Sloan Memorial ?

Attention, Spoilers !

Si vous suivez cette 17ème saison de Grey's Anatomy, alors vous savez qu'elle est pleine de surprises. Touché par la pandémie de Coronavirus, l'hôpital s'est vu plongé dans un chaos sans précédent : frappée par la maladie, Meredith est dans le coma et semble chaque jour un peu plus sombrer. Pour apporter un peu de joie en cette période si compliquée, les scénaristes ont choisi de faire revenir quelques personnages cultes au sein du show : Derek et George ont, par exemple, rendu visite à Meredith (dans son inconscient). Et visiblement, il ne sont pas les seuls à faire leur grand retour au sein de la série : tenez-vous bien, April Kepner est, elle aussi, prête à retrouver ses anciens collègues.

Une nouvelle crise au GSMH

Vous l'aurez compris, la série a su tenir son audience en haleine. Or, dans l'épisode 10 intitulé Breathe, les médecins feront face à un problème de taille : le manque de respirateurs. La série traite ici d'un manque qui, en pleine pandémie frappe encore de nombreux hôpitaux. En l'incluant dans le synopsis, les scénaristes explorent ainsi en profondeur le combat mené par les soignants.

Grey's Anatomy est actuellement diffusé aux Etats-Unis sur ABC.