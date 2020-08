Grey's Anatomy saison 17 : Un nouveau triangle amoureux ?

Quand est-ce que la série médicale la plus regardée au monde s'arrêtera t-elle ? Voilà une question à laquelle personne n'est réellement en mesure de répondre dans l'immédiat. En effet, alors que des rumeurs couraient selon lesquelles Grey's Anatomy touchait bientôt à sa fin, il semblerait qu'une dix-huitième saison soit déjà en pourparler. Mais pour l'heure, c'est la dix-septième que les fans attendent avec impatience. Stoppée en raison de la crise sanitaire de ces derniers mois, le programme à succès devrait bientôt arriver sur nos écrans.

Au programme ? Le Grey Sloan Memorial Hospital devrait être touché par la crise du coronavirus. Et ce n'est pas tout. Côté cœur, Meredith Grey devrait être au centre d'un triangle amoureux. Une information précisée par Richard Flood, qui interprète le Dr Hayes : "Il y a clairement un petit triangle amoureux entre Cormac, Meredith et Andrew DeLuca, donc il sera intéressant de voir comment cela se développera. C'est tout ce que je peux dire. J'ai parlé aux écrivains de cette saison et de l'endroit où ils envisagent de prendre certaines histoires. Comme toujours, ils ont de très bonnes idées. Je veux juste que le personnage grandisse et qu'on puisse en savoir encore plus sur lui. Je suis prêt pour tout ce qu'ils me lancent… Je veux dire, ils ont déjà beaucoup fait vivre à Cormac. Il a une très grande histoire avec beaucoup de profondeur. Donc ça va continuer à grandir à mesure que nous explorons plus de ça et cette connexion avec Meredith".

Des informations qui nous mettent dores et déjà l'eau à la bouche avant la diffusion de la saison 17 dans les semaines à venir. De notre côté, on à déjà hâte en tout cas !