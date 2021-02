Grey's Anatomy saison 17 : Un nouveau trailer en attendant le retour de la série

Après six épisodes riches en rebondissements et en émotion, Grey's Anatomy a pris sa pause d'hiver - bien méritée. Cette saison n'aura pas épargné les téléspectateurs : Meredith est au plus mal, Derek a fait son grand retour (du moins, dans l'inconscient de Grey), tout comme George. En peu de temps, nous sommes passés de la surprise aux larmes et c'est justement pour ces raisons que le show médical a tant de succès. Grey's a renoué avec la base de son succès alors forcément, le septième épisode est extrêmement attendu. Et ça tombe bien, on a justement une vidéo promo qui tease la suite. ATTENTION, SPOILERS !!

SPOILERS !

La série fera son grand retour sur ABC le 11 mars prochain et, petit bonus, l'épisode qui ouvrira cette deuxième partie sera un crossover avec Station 19 : visiblement, DeLuca sera au coeur de l'action. L'intrigue se centrera essentiellement sur le trafic d'enfants que le médecin avait soulevé quelques épisodes en arrière. A en croire le trailer, ce septième épisode sera bourré d'action et de rebondissements. DeLuca n'hésitera pas à mettre sa vie en danger tandis que Meredith, elle, sera toujous plongée au plus profond de son inconscient...

Pour en savoir plus, rendez-vous en mars prochain sur ABC !