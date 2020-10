Grey's Anatomy saison 17 : Sandra Oh explique pourquoi elle ne reviendra pas pour la fin de la série

L'ultime épisode de Grey's Anatomy, tous les fans de la série l'ont (au moins une fois) fantasmé. Il faut dire qu'en dix-sept ans, nombreux sont les personnages qui ont laissé leur marque : April, Arizona, Callie, Izzie, Alex mais aussi (et surtout) Cristina. L'imaginer revenir aux côtés de Meredith pour l'ultime épisode de la série serait un rêve (oui, vraiment) mais visiblement, il ne faudra pas compter dessus. Lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight Canada, l'actrice s'est vue posée la question.

Non, Cristina ne reviendra pas

"Je suis extrêmement reconnaissante que vous me posiez cette question parce que cela signifie que les gens sont toujours investis et intéressés par Cristina Yang, un personnage que j'ai quitté il y a six ans... Il y a tellement de nouveaux projets et je suis une personne différente, donc je devrai dire non", a t-elle ainsi répondu. Cristina Yang, véritable pilier de la série pendant de nombreuses saisons a laissé un vide. Alors que la série s'apprête à faire son grand retour sur ABC avec des épisodes inédits (qui aborderont la pandémie mondiale), nombreux sont ceux qui pensent déjà à la fin... et malheureusement, Cristina Yang ne reviendra pas boucler la boucle.