Grey's Anatomy saison 17 : Quel avenir pour le couple Meredith / DeLuca ?

Que réservent la 17 ème saison de Grey's Anatomy ? C'est la question que tout le monde se pose : l'arrêt brutal des tournages en raison de la pandémie de Coronavirus a inévitablement bousculer les plans des scénaristes qui comptent maintenant s'inspirer de cette actualité difficile pour la suite du show. Mais dans Grey's Anatomy, il est surtout question des sentiments des personnages. Justement, Giacomo Gianniotti (interprète de DeLuca) s'est confié sur la relation de Meredith et DeLuca : quel avenir pour le couple ? Pour rappel, DeLuca s'est concentré sur sa santé mentale et psychologique tandis que Meredith, elle, s'est rapprochée du Dr Cormac Hayes (envoyé par Cristina).

DeLuca VS Hayes

"Ils ont définitivement une grande compatibilité", explique l'acteur. "Je pense vraiment qu'ils ont beaucoup d'alchimie ... Je les considère comme des personnes opposées mais vous êtes attirés à cause de cela. En quelque sorte, vous vous complétez ou vous comblez les lacunes les uns des autres. Ils sont le yin et le yang dans le sens où ils sont à différents endroits de leur vie. Ils ont eu des expériences différentes dans leur vie, et ce sont les choses qui se complètent. Mais je pense qu'ils ont une bonne chance."

Meredith et DeLuca ont traversé quelques épreuves qui, inévitablement, les ont soudés. Mais on ne va pas se mentir, personne n'est encore arrivé à la cheville de Derek. Mais, Cormac Hayes pourrait-il se montrer à la hauteur ? "A cause de la santé mentale de DeLuca, il ne s'est vraiment pas rendu de grands services pour lui-même ou pour Meredith en termes de relation, ce qui a conduit Hayes à être beaucoup plus désirable et stable et plus un partenaire compatible", poursuit-il.

Quel médecin sera le match parfait pour Meredith ? Réponse dans les prochains épisodes.