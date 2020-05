Grey's Anatomy saison 17 : Quel avenir pour Jo après le départ d'Alex ?

Il faudra faire preuve de patience avant de retrouver Grey's Anatomy et sa saison inédite. La pandémie mondiale qui sévit en ce moment à privé la seizième saison de ses quatre derniers épisodes, laissant les personnages dans le plus grand des flous. Mais une chose est sûre, la prochaine saison devra revenir sur le départ précipité d'Alex qui, on le rappelle, a choisi de quitter Seattle pour rester avec Izzie. On ne va pas se mentir, ce départ (et surtout, cette raison particulière) ont littéralement réveillé la colère des fans : Alex est le père des enfants d'Izzie et c'est pour les voir grandir qu'il a choisi de ne pas revenir auprès de Jo. Reste à savoir comment la jeune femme surmontera cet énième traumatisme.

Quel avenir pour le personnage de Jo ?

Des traumatismes, Jo en a vécu quelques uns (ne pourrait-on pas dire "trop" ?). Alors évidemment, les prochains épisodes s'annoncent sombre pour son personnage. Parce que Grey's est de ces séries qui explorent en profondeur les émotions de ses personnages, il y a des chances que Jo explose.

Alors évidemment, ces traumatismes et ces épreuves surmontés depuis son arrivée dans le show renforceront le personnage. Mais, nous ne sommes pas à l'abris d'une descente aux enfers dans les prochains épisodes.