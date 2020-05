Grey's Anatomy saison 17 : Que réservent les nouveaux épisodes ?

On ne le sait, Grey's Anatomy a été amputé de quatre épisodes en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Il y a peu, la showrunneuse de la série avait annoncé que le Season Finale de Station 19 apporteraient plus de clarté aux téléspectateurs quant à ces épisodes suspendus. Alors que les téléspectateurs se demandent si, oui ou non, l'explosion qui aurait dû toucher la série serait montrée dans les épisodes de la saison 17, Krista Vernoff a quelques précisions : "On a dû couper certaines scènes liées à Grey's Anatomy dans certains épisodes de Station 19, et un peu de dialogues aussi. C'est surtout dans Grey's en automne que ça va se sentir, parce qu'on a construit un finale qu'on n'a pas pu filmer", explique t-elle ainsi à E!Online.

Que réservent les prochains épisodes ?

L'épisode n'ayant pas été filmé, il ne sera (évidemment) pas diffusé avant la saison 17. De ce fait, les équipes ont été contraintes de faire quelques ajustements : "Nous n'avons pas pu tourner les quatre derniers épisodes, donc évidement ce qu'on avait prévu à la base va changer, même si on veut garder quelques éléments, d'autres vont différer. On ne va pas faire une explosion dans le dernier épisode de Station 19 et encore une autre dans Grey's Anatomy dans la prochaine saison", précise t-elle.

En ce qui concerne la reprise du tournage, il faudra faire preuve encore un peu de patience. Pour l'heure, les séries sont toutes à l'arrêt - dont Grey's Anatomy.