Grey's Anatomy saison 17 : Que réserve le premier épisode ?

La série médicale prépare activement son retour et compte bien explorer au maximum la pandémie actuellement vécue par le monde entier. L'on sait déjà qu'un crossover avec Station 19 est prévu et visiblement, il sera explosif. En ce qui concerne les deux prémiers épisodes de la saison évènement, aucune information n'a encore circiulé - l'on connait uniquement les titres de ces deux derniers. Ainsi, le saison premiere sera intitulé "All Tomorrow's Parties" tandis que l'épisode lui, sera intitulé "The Center Won't Hold". Et c'est justement là que les fans du show se posent des questions.

"The Center Won't Hold" - que l'on pourrait traduire par "Le Centre ne tiendra pas" annonce un épisode qui, de toute évidence, s'annonce violent. S'agit-il ici d'une métaphore ? Ou bien d'une catastrophe qui menace l'hôpital ? Habituée aux épisodes dramatiques et spectaculaires, la série pourrait bien soigner son retour de façon à choquer les télèspectateurs. Pour rappel, la saison précédentes s'est vues réduites en raison de la pandémie - frustant autant les équipes que les fans. Pour marquer son retour, le show médical pourrait bien choisir de frapper fort...

La bonne nouvelle, c'est que les deux premiers épisodes seront diffusés le même soir sur ABC. Il faudra donc attendre quelques semaines pour en savoir plus.