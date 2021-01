Grey's Anatomy saison 17 : Quand sera diffusé l'épisode 7 ? 

ATTENTION, SPOILERS !

La saison 17 est de loin celle qui aura le plus surpris les fans. Si vous avez suivi les premiers épisodes, alors vous savez que Meredith (et quelques autres médecins) ont contracté le virus du Covid-19 en tentant de soigner des patients affectés. Or, la maladie de Meredith fut pour les scénaristes l'occasion de faire revenir des personnages cultes - personnages que l'on ne pensait plus jamais voir apparaître dans la série. Derek mais aussi le très apprécié George ont ainsi visité Grey dans son inconscient. De jolies réunions pour les fans qui, en plus de retomber amoureux du show, ont commencé à espérer les retours de Lexi ou encore d'Arizona. Mais pour savoir quel personnage disparu sera de retour dans les prochains épisodes, il faudra faire preuve de patience : alors que nous pensions tous que Grey's Anatomy ferait son grand retour au 4 mars 2021, la diffusion de l'épisode 7 a été décalée au 11/03 - soit une semaine plus tard.

A quand le retour de Grey's Anatomy ?

Un décalage qui s'explique en raison de la situation sanitaire actuelle.

Lorsque nous laissions les chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital, l'état de Meredith se dégradait... s'en sortira t-elle ? Ses collègues parviendront-ils à la sauver ? Seul le temps le dira...