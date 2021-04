Grey's Anatomy saison 17 : Patrick Dempsey (Derek Shepherd) se confie sur son retour dans la série

Il était LE personnage que tous les aficionados de la série souhaitaient revoir un jour à l'écran : la saison 17 de Grey's Anatomy aura été le théâtre du retour spectaculaire de Derek Shepherd, mari de Meredith Grey. Si cette saison, les scénaristes ont fait le choix audacieux de traiter de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, ils ont tout de même souhaité apporter un peu de joie et de légèreté aux nouveaux épisodes qui, forcément, s'annonçaient difficiles. Touchée par le virus, Meredith a sombré dans le coma... pour mieux retrouver son époux disparu dans son inconscient. Une belle surprise pour les fans qui n'attendaient que ça.

"Je pensais que c'était une belle façon de terminer ceci. L'intention était de vraiment donner de l'espoir aux gens parce qu'ils forment un couple si emblématique", a t-il ainsi confié à Variety. "Nous avons perdu tellement de gens cette année, la pensée que nous aurions des anges planant autour de nous pour prendre soin de nous est un bon message à envoyer dans un monde si sombre dans lequel nous vivons. Donc pour nous tous, c'était une belle fin à cette histoire."

Patrick Dempsey se confie sur son retour

Il poursuit : "Je suis tellement reconnaissant de l'avoir fait et heureux que les fans aient vraiment adoré. Nous avons tous pleuré au début et nous nous sommes enlacés." Les scènes partagées entre Derek et Meredith ont prouvé que même des années après sa mort, l'amour de Shepherd pour Meredith est toujours présent... reviendra t-il, encore une fois ? L'acteur ne semble pas fermer la porte : "Qui sait ? On ne dit jamais jamais avec cette série, non ? Je suis content que nous l'ayons fait cette année"

La production a su -de façon habile- faire revenir les personnages les plus appréciés du show : Derek, George mais aussi Lexie et Mark ont ainsi visité Meredith dans son inconscient... pour toutes ces raisons, la 17ème saison restera probablement l'une des plus belles de la série.