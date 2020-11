Grey's Anatomy saison 17 : Le retour choc d'un personnage culte dans le Season Premiere

ATTENTION, SPOILERS

Jamais deux sans trois : on le répète (une dernière fois), si vous ne voulez rien savoir de ce que réserve le Season Premiere de la saison 17, on vous conseille vivement de vous éloigner de cette page. On vous aura prévenu.

La dix-septième saison du show médical s'ouvrait cette nuit, faisant entrer le virus du Covid-19 au Grey Sloan Memorial Hospital. On attendait un épisode lourd et riche en émotions et une fois de plus, les showrunneurs n'ont pas déçu. Connue pour ses twists et ses coups de théâtre, Grey's s'est surpassée pour ce premier épisode. L'on y retrouve ainsi, les médecins pris par l'effervescence de la pandémie. Meredith, complètement drainée d'avoir perdu bon nombre de patients finit par s'effrondrer sur le sol de l'hôpital.

Alors entre la vie et la mort, Grey se retrouve sur une plage... là où Derek l'attend. Vous l'aurez compris, Derek Shepherd fait son grand retour dans cet épisode. Alors évidemment, Derek est mort. Ce retour n'est pas réel. Mais ces retrouvailles, même dans l'inconscient de Meredith, en ont choqué plus d'un...

Une fois de plus, Grey's Anatomy a su trouver le parfait équilibre entre émotion et surprise, ouvrant cette saison en grande pompe.