Grey's Anatomy saison 17 : La mort d'un chirurgien prévue ?

On le sait, la diffusion de la dix-septième saison du show médical est imminente. Il faudra patienter encore quelques jours avant de pouvoir découvrir les épisodes inédits mais une chose est sûre, la pandémie qui sévit actuellement dans le monde sera retranscrite à l'écran. Le quotidien des chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital sera clairement impacté, au point que le virus pourrait faire une victime parmis les personnages. Les deux premiers épisodes s'annoncent violent (et surtout, choquant) : connaissant la série, on peut s'attendre à tout.

A en croire la vidéo promo de "The Center Won't Hold" (Le Centre ne tiendra pas), il faudra s'attendre à "une fin choquante et époustouflante qui fera dire à tout le monde "Oh mon dieu"". Faut-il s'attendre à la mort d'un personnage dès le début de saison ? Quelle catastrophe préparent les scénaristes ? Malheureusement, pour l'heure, il faudra faire preuve de patience...