Grey's Anatomy saison 17 : Kevin McKidd (Owen) vote pour le retour de Cristina Yang

Elle est LE personnage que nous aimerions tous voir revenir dans le show : Cristina Yang, médecin brillant qui, on le rappelle, est la meilleure amie de Meredith Grey a choisi de quitter le Grey Sloan Memorial Hospital pour changer de vie. Si Sandra Oh (actrice qui prêtait ses traits au personnage) coule des jours heureux au sein du casting de Killing Eve, de nombreux fans souhaiteraient la voir revenir. Il faut dire que les premiers épisodes de la saison 17 nous laissent de l'espoir : atteinte du coronavirus, Meredith, plongée dans son inconscient, renoue avec Derek et George - des personnages qui, des années après leur départ, ont toujours une place de choix dans le coeur des fans... alors, pourquoi pas Cristina ne pourrait-pas ré-apparaître, ne serait-ce que le temps d'un épisode ?

En tout cas, Kevin McKidd (qui interprète Owen), lui, serait pour. Mieux, il voterait même pour un retour physique (et réel) du personnage : "J'adorerais voir comment Cristina et Owen s'entendraient après toutes ces années", explique t-il. 'Parce que quand Cristina est partie, ils étaient toujours amoureux l'un de l'autre, mais elle devait faire un changement dans sa vie. Donc c'est vraiment Sandra Oh que je voudrais revoir dans la série. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ce serait tout simplement génial"du personnage".

Cristina pourrait-elle revenir ?

Il faut dire que l'histoire est aussi belle que chargée entre Cristina et Owen. Alors évidemment, nous aimerions tous voir les deux personnages se retrouver... Sandra Oh décidera -t-elle (un jour) de revenir sur le tournage de Grey's ? On ne sait pas mais, on l'espère.