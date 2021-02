Grey's Anatomy saison 17 : Jesse Williams se confie sur la suite de la série

Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir la suite de la saison 17 de Grey's Anatomy. Pour rappel, le show médical a choisi d'intégrer la pandémie à son intrigue : une façon intelligente de faire revenir des personnages disparus depuis longtemps : au plus mal, Meredith se réfugie dans son inconscient, rencontrant ainsi Derek ou encore George - une jolie surprise pour les fans du show qui n'espéraient même plus un tel miracle. Or, dans la réalité, alors que les médecins se battent chaque jour contre le virus, DeLuca, lui, est plongé dans le trafic qu'il avait signalé auparavant : c'est justement ce qu'explorera le crossover avec Station 19 prévu pour le mois de mars.

Jo et Jackson

Qu'attendre de la suite ? Qu'en sera t-il des autres personnages ? Bonne nouvelle, Jesse Williams (Jackson Avery) s'est confié au magazine People. Alors que nombreux sont ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle fin, l'acteur, lui est serein : "Je me souviens déjà penser il y a 6 ans que la série allait sûrement se terminer après un ou 2 ans supplémentaires. Mais j'ai arrêté d'essayer de deviner quand ça va s'arrêter, Grey's c'est comme parier contre Tom Brady, c'est juste une mauvaise idée", confie t-il.

Concernant la relation naissante entre Jo et Jackson, l'acteur poursuit : "Jackson et Jo testent cette nouvelle dynamique, une relation bizarre qui peut être très cathartique et thérapeutique, ou au contraire devenir un bazar super toxique. Donc ça va être assez intéressant de voir quelle direction ça va prendre"

Patience, Jesse Williams sera de retour bientôt dans Grey's Anatomy !