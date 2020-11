ATTENTION, SPOILERS !

On vous aura prévenu... jeudi dernier, ABC diffusait deux nouveaux épisodes de Grey's Anatomy, entamant au passage l'une des saisons les plus difficiles de son histoire : pour rappel, les showrunneurs ont fait le choix de traiter la pandémie de Coronavirus qui, depuis des mois, décime le monde. Un pari risqué, certes, mais qui colle parfaitement à l'actualité. Les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital se sont ainsi retrouvés plongés dans un chaos sans précédent. La pression fut telle que Meredith s'écroulait sur le parking de l'hôpital à la fin du deuxième épisode. Mal en point, cette dernière s'est réfugiée dans son inconscient... où elle a retrouvé Derek Shepherd. Mais, comment cette réunion est-elle née ?

Meredith & Derek

"Du point de vue d'une scénariste, c'était mon job de trouver un moyen - une fois qu'on a décidé d'intégrer la pandémie aux intrigues - d'apporter de la joie aux fans, de leur permettre de vraiment s'évader et de leur donner quelque chose qui leur ferait plaisir. Et j'ai eu l'idée d'une sorte de rêve de Meredith" , confie la scénariste Krista Vernoff. Et c'est Ellen Pompeo qui a proposé le retour de Derek : "Tout est tellement sombre en ce moment, et on savait que d'être réunis ce serait un petit rayon de soleil pour les fans. L'idée c'était vraiment de faire plaisir aux gens et Patrick a adoré le concept. On était super enthousiaste, c'était génial de filmer cette scène".

La bonne nouvelle, c'est que l'évasion ne s'arrête pas là : Derek sera de nouveau présent dans le prochain épisode.