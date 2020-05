Grey's Anatomy saison 16 : Deux personnages auraient pu mourir dans les derniers épisodes

En raison de la pandémie mondiale qui sévit en ce moment, toutes les séries sont à l'arrêt : c'est le cas de Grey's Anatomy qui, en mars dernier, a choisi de stopper sa production. Ainsi, la seizième saison du show a été amputé de quatre épisodes. Or, si vous suivez la série depuis ses débuts, vous savez que le plus souvent, en fin de saison, les héros sont confrontés à un drame (on se souvient notamment du crash d'avion). Bref, tout ça pour dire que deux personnages auraient dû périr dans les ultimes épisodes de la saison 16. On s'explique :

Vous le savez, c'est le dernier épisode de Station 19 qui doit apporter un peu de clarté dans tout ça. Et si l'on se base sur la vidéo promotionnelle, Jackson semble en danger. Et ce n'est pas tout : Teddy aussi pourrait bien se retrouver sur la sellette : après avoir été le centre d'un épisode (pour mieux comprendre le personnage) Teddy pourrait bien faire ses adieux à la série - ce n'est pas la première fois que Grey's se focalise sur l'un de ses personnages pour mieux le faire disparaître ensuite.

Evidemment, pour l'heure, tout cela n'est que supposition. Pour connaître le destin des personnages concernés, il faudra faire preuve de patience. Mais une chose est sûre : avec Grey's, mieux vaut s'attendre à tout.