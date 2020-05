Grey's Anatomy saison 17 : Deluca se relèvera t-il dans les prochains épisodes ?

Vous le savez, la pandémie qui sévit en ce moment a privé la seizième saison de Grey's Anatomy de ses quatre derniers épisodes. Malheureusement pour les fans, la saison s'est stoppée net et le destin de quelques personnages en toujours en suspens. Et justement, il y en a un qui, au cours des épisode avortés, aurait pu regagner en confiance : DeLuca. Si vous avez suivi la saison 16 avec attention, alors vous savez que le médecin a de plus en plus fait preuve d'instabilité - notamment en raison de la maladie de son père. Or, s'il pensait avoir perdu bon nombre de ses capacités, force est de constater que DeLuca est toujours un bon médecin : il est le seul à avoir décelé un cas de trafic chez sa patiente. Et c'est justement cette intrigue qui aurait dû être coeur des derniers épisodes de la saison.

DeLuca remontera t-il la pente ?

Sur Twitter, la showrunneuse Krista Vernoff a confié vouloir se pencher sur cette storyline lors du retour de la série. Et on ne va pas se mentir, c'est une intrigue qui, en plus d'être pertinente, serait bénéfique à l'arc du personnage. DeLuca pourrait retrouver confiance en lui et en ses talens de médecins. De plus, Grey's Anatomy continuerait d'explorer des sujets difficiles qui, malheureusement, s'inscrivent encore dans notre société.