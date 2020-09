Grey's Anatomy saison 17 : Ce personnage présent depuis le début que pourtant, personne ne connait

Vous pensiez tout connaître, tout savoir de Grey's Anatomy ? Et pourtant. En 17 ans, le show médical a réservé son lot de surprises et de rebondissements. De nombreux personnages intéressants se sont succédés - Callie, Arizona, Cristina, Izzie, Alex, entre autres- et certains ont marqué les téléspectateurs plus que d'autres. Or, il y a un personnage en particulier sur lequel il faudrait s'arrêter : BokHee (Kathy C. An). Son nom ne vous dit peut-être rien mais, elle est présente depuis la toute première saison.

Excited to have our favorite Scrub Nurse back on set! #GreysAnatomy | ???? Bokhee An pic.twitter.com/GYYL0TmR2m — Greys Anatomy (@GreysABC) August 8, 2019

Véritable infirmière de formation, BokHee (Kathy C. An) est présente à chaque opération. Les fans assidus de la série l'ont vu et souhaiteraient qu'elle soit mise en valeur à l'avenir : elle a tout vu, tout entendu et aurait évidemment de nombreuses histoires à raconter. Elle est -avec Bailey- le personnage qui a fait le plus d'apparitions dans le show avec un total de 257 épisodes...!

Le tournage ayant repris, l'infirmière fera -elle aussi- son retour au bloc. Patience, plus que quelques semaines à patienter !