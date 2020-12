Grey's Anatomy saison 17 : Camilla Luddington tease un twist spectaculaire

Depuis quelques semaines, Grey's Anatomy tient ses fidèles en haleine. Vous le savez, la série a choisi d'explorer le fléau du Coronavirus et ce, même si la pandémie sévit encore à l'échelle mondiale. Pour apporter un vent d'optimisme, les créateurs du show médical ont choisi de faire revenir des personnages cultes de la façon la plus surprenante qui soit. Ainsi, Meredith (gravement infectée) a pu -dans ses rêves- retrouver son mari disparu et même le personnage de George. Evidemment, ces retours (aussi spectaculaires qu'inattendus) ont fait leur petit effet. Mais, et si les scénaristes nous préparaient quelque chose d'encore plus puissant ?

Que réserve la suite ?

"Je viens de lire un script pour les deux semaines qui viennent de passer et ça m'a complètement chamboulée. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, c'est complètement dément", a ainsi confié l'actrice Camilla Luddington (qui interprète Jo). Pour l'heure, aucun indice n'a été donné : "Quand j'ai lu ça je n'y croyais pas, je trouve ça fou. J'ai trouvé ça encore plus dingue que le retour de McDreamy (Derek, ndlr). Pour quelqu'un d'autre, ça ne le sera peut-être pas, mais moi je ne l'ai vraiment pas vu venir". Peut-on espérer un retour de Lexi ? Rien n'est moins sûr : C'est le plus gros secret de la saison. Je sais que quelqu'un va revenir et qui ce sera, mais je ne dirai rien. Et je sais que beaucoup de fans veulent revoir Lexi, mais je ne dirai pas si c'est elle ou pas".

Que réserve la série ? Pour le savoir, il faudra faire preuve de patience...