Grey's Anatomy saison 17 : C'est officiel, Lexie Grey va faire son grand retour dans le prochain épisode

Attention Spoilers !

Pour cette dix-septième saison, les scénaristes de Grey's Anatomy ont frappé fort. On le savait bien avant son lancement, les médecins du Grey Sloan Memorial Hospital feraient face à la pandémie de Covid-19 - une façon de montrer l'enfer dans lequel sont plongés les médecins depuis plus d'un an. Mais pour ne pas plonger les téléspectateurs dans une atmosphère trop anxiogène, pour leur redonner le sourire, ils ont aussi tenu à faire revenir des personnages cultes au sein du show. Derek ou encore George ont ainsi rendu visite à Meredith, plongée dans le coma. Evidemment, les fans du show médical n'ont pas caché leur joie.

Ces retours ont évidemment poussé les téléspectateur à spéculer : parmi les personnages qu'ils rêvaient de revoir à l'écran, il y avait (forcément) Lexie Grey - soeur de Meredith, décédée dans un crash d'avion. Les fans l'ont voulu, ils l'obtiendront dans le prochain épisode de la série médicale : oui, Lexie Grey fera une apparition.

Très appréciée des fidèles de Grey's, Lexie rendra visite à sa soeur - comme son mari ou George avant elle.