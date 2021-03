Grey's Anatomy saison 17 : April sera bel et bien de retour

Attention, spoilers !

Cette 17ème saison de Grey's Anatomy est de loin celle qui aura le plus satisfait les fans. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons : d'abord, pour son potentiel. Ensuite, parce que les premiers épisodes auront été le théâtre de retours plus qu'inattendus. Ainsi, après Shepherd et George, un autre personnage est sur le point de faire son grand retour dans le show et cette fois, en chair et en os. Si vous suivez l'actualité de la série médicale de près, alors vous savez déjà qu'April Kepner ne va pas tarder à passer les portes de l'hôpital...

Pour teaser les fans, Jesse Williams (qui incarne Jackson Avery) a posté une vidéo qui ne laisse plus de place au doute : il y retrouve Sarah Drew - interprète de Kepner.

Pour rappel, April Kepner quittait le Grey Sloan Memorial Hospital à la fin de la quatorzième saison pour mieux suivre Matthew, son mari. Evidemment, la publication de cette vidéo (et la confirmation du retour d'April) ont littéralement enflammé les téléspectateurs qui, déjà, s'imaginent un éventuel retour à l'écran du couple culte Japril. Peut-on espérer une réunion ? On ne va pas se mentir, ce serait magique. Mais s'il y a une chose que Grey's Anatomy nous a apprise, c'est bien de ne jamais s'attendre à quoi que ce soit ! Patience, donc !