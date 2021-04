Grey's Anatomy saison 17 : April de retour, le couple Japril a t-il une chance ?

Attention, spoilers !

La saison 17 de Grey's Anatomy se poursuit aux Etats-Unis et le moins que l'on puisse dire, c'est les scénaristes ont joué avec les émotions des téléspectateurs. Le coma de Meredith fut l'opportunité parfaite pour faire revenir des personnages cultes du show - de Derek à George en passant par Lexi et Mark. Alors que Meredith a fait ses adieux à son mari pour mieux se réveiller et retrouver le monde réel, c'est un autre couple qui, le 6 mai prochain, pourrait bien avoir son heure de gloire... brace yourself, comme diraient nos amis américains.

On le savait, le personnage d'April (interprété par Sarah Drew) devait apparaître cette saison. Et tenez-vous bien, Jackson se rend chez son ex femme sous une pluie battante - le tout accompagné de flashbacks qui devraient mettre tous les fans du couple Japril d'accord.

"Il ne peuvent pas nous mettre de tels flashbacks et espérer que l'on n'attende rien !", s'exclame une internaute... cet épisode marquera t-il la réunion du couple Japril tant apprécié des fans de la série ? Pour le savoir, rendez-vous d'ici deux semaines...