Grey's Anatomy saison 17 : 10 choses à savoir absolument sur la série médicale

La pandémie de Coronavirus a stoppé les tournages mais, avec la chance, les acteurs de Grey's Anatomy pourront bientôt reprendre la route des studios. Pour l'heure, il est toujours difficile de savoir ce qu'il en sera de cette 17 ème saison (notez que quatre épisodes de la précédente n'ont pas pu être tournés) mais, ce n'est pas une raison pur délaisser le show, bien au contraire !

10 choses à savoir sur la série

#1. A la base, Sandra Oh (Cristina) a auditionné pour le rôle de Bailey.

#2. Alex Karev (joué par Justin Chambers) n'était pas présent dans le pilote, il n'a été ajouté qu'après. Ses scènes ont donc été rajoutées numériquement.

#3. Ellen Pompeo n'a appris le mariage de Derek qu'à la fin de la saison 1, au moment de tourner l'arrivée d'Addison.

#4. Quand Derek et Meredith écrivent leurs vœux de mariage sur un post-in, Patrick Dempsey était en réalité en train d’écrire ce qu'il disait à voix haute.

#5. Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) était professeur avant d'intégrer la série.

#6. La majorité des scènes sont tournées dans un studio de Los Angeles mais la maison où Meredith a grandi est située à Seattle.

#7. Sur le tournage, ce sont de véritables organes de vaches qui sont utilisés

#8. Bailey est le personnage qui apparaît le plus dans la série

#9. Quand Meredith cherche un colocataire dans la saison 1, elle accroche une affiche à l’hôpital. On peut y lire « Les supporters de George Bush sont priés de ne pas se présenter. »

#10. La série aurait devait s'appeler Complications.

Après plus de seize ans de bons et loyaux services, Grey's Anatomy pourrait bien connaître ses derniers chapitres. Mais, les personnages ont encore quelques aventures et épreuves à vivre !