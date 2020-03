Grey's Anatomy saison 16 : Pourquoi le départ d'Alex sonne faux (ATTENTION, SPOILERS)

La semaine dernière, les fans de la série médicale culte ont vécu un sale moment. On vous la refait : il y a quelques semaines, la série annonçait le départ d'Alex - personnage mythique. Evidemment, nombreux sont les fans qui ont laissé leur mécontentement éclater. Mais clairement, ce n'est rien comparé à ce qui est sorti après la diffusion de l'épisode. On le rappelle, pour éviter les spoilers, ne lisez pas ce qui suit !

Pourquoi le départ d'Alex dérange

Donc apparemment, Alex aurait quitté Seattle '(et Jo, accessoirement) pour... retrouver Izzie. Insensé ? Ridicule ? Irréaliste ? Oui, c'est à peu près ce qu'ont ressenti tous les fans. Pendant que certains clament au non respect de l'évolution du personnage, d'autres estiment que Grey's Anatomy s'est perdue depuis longtemps. La vérité, c'est qu'aussi fort qu'Alex ait pu aimer Izzie, aussi belle qu'ait pu être leur relation (et encore, on ne parle pas des débuts), force est de constater que non, cette fin n'est pas satisfaisante.

Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est le départ d'Izzie. Retour quelques saisons en arrière, à l'époque où Izzie est devenue l'un des pires personnages. Parce qu'il fallait bien justifier son départ (mais surtout, parce qu'il fallait que les fans s'en détachent), les scénaristes se sont débrouillés pour assombrir le personnage, le rendant imbuvable. Très bien. Ensuite, quelques années plus tard, on voudrait nous faire avaler qu'Alex abandonne femme et amis pour y retourner - après toutes les épreuves traversées ? Vraiment ? A t-il tant que ça régressé ? On a du mal à le croire. En fait, tout le monde à du mal à le croire.

Alex méritait une meilleure fin - tout le monde est unanime là-dessus. Il méritait une fin qui rende justice à son personnage et à son développement. Mais, on ne réécrira pas l'histoire - malheureusement.