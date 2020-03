Grey's Anatomy saison 16 : Le tournage suspendu en raison du coronavirus

Après Riverdale, c'est Grey's Anatomy qui vient d'annoncer la suspension de son tournage : le nombre de personnes infectées par le coronavirus n'a de cesse d'augmenter dans le monde et pour prendre le plus de précautions possibles, de nombreux tournages ont été mis en suspend - dont celui de Grey's Anatomy. Selon The Hollywood Reporter, Le tournage du 21e épisode de la 16e saison de la série s'est terminé hier soir et le tournage ne reprendra pas ce vendredi.

Le tournage suspendu

"Afin d'être le plus prudent possible, le tournage de 'Grey's Anatomy' est suspendu dès aujourd'hui. Nous rentrons chez nous pour au moins deux semaines et attendons de voir comment la situation évolue au niveau du coronavirus. Cette décision a été prise pour garantir la sécurité et la santé de tout le cast et de toute l'équipe, ainsi que la sécurité de nos proches en dehors du travail, en accord avec la suggestion du maire Garcetti de ne pas organiser de rassemblements de plus de 50 personnes", ont ainsi expliqué les acteurs.

Notez que les tournages de Chicago Fire, The Good Wife, Dynastie ou encore The Morning Show avec Jennifer Aniston ont été suspendus.