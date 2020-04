Grey's Anatomy saison 16 : Le dernier épisode d'Alex Karev aurait dû être différent (SPOILERS)

ATTENTION ! SPOILERS !

S'il y a bien une chose que les fans de Grey's Anatomy ont détesté, c'est bien le dernier épisode d'Alex Karev : pour rappel, Justin Chambers (l'acteur qui campe le personnage) a quitté la série au cours de la saison 16 - laissant Meredith, Jo et tout l'hôpital... pour retrouver Izzie. Les fans n'ont pas pu contenir leur colère, expliquant de toutes les façons possibles que ce départ était -en quelques sortes- une régression du personnage. Or, dans le seizième épisode de la série (diffusé récemment aux Etats-Unis), les téléspectateurs ont pu avoir une explication : tenez-vous bien, Alex est resté avec Izzie certes mais aussi avec... leurs enfants.

Or, si dans l'épisode les jumeaux apparaissent, cela n'aurait pas dû être le cas : "C'est Debbie Allen (Catherine Fox), aussi productrice exécutive, qui s'est battue pour qu'on caste les enfants et qu'on tourne des scènes avec eux. Rien de tout ça n'était dans le script original écrit par Elizabeth Finch. Et au final tout ce qu'on voit avec les enfants, c'est devenu ce que j'ai préféré dans cet épisode", a expliqué Krista Vernoff (showrunneuse de la série). L'apparition des jumeaux apporte plus d'émotion à l'épisode mais surtout, elle permet au téléspectateurs de mieux comprendre le choix d'Alex.